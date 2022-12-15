17:44 (мск), источник: Известия
В штаб-квартире польской полиции взорвался полученный на Украине подарок
В штаб-квартире полиции Польши взорвался полученный на Украине подарок. Пострадали два человека, сообщили 15 декабря в МВД республики.
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По данным ведомства, взрыв произошел накануне в помещении, примыкающем к кабинету главкома польской полиции, получившего этот подарок.
Вручен подарок был ему во время визита на Украину
«Подарок был от одного из руководителей украинских служб. В результате взрыва комендант получил легкие ранения и со вчерашнего дня находится в больнице под наблюдением», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате взрыва пострадал еще один человек — гражданский сотрудник главного управления национальной полиции, ему госпитализация не потребовалась.
В связи с инцидентом Польша потребовала от Украины разъяснения. Что представляет собой взорвавшийся подарок, в ведомстве не уточнили.
15 ноября в Польше ракета попала в зерносушилку на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.
В Минобороны РФ опровергли причастность Москвы к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.
На следующий день президент США Джо Байден заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что инцидент в Польше стал следствием работы украинской ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев запускал ракеты ПВО. А в Варшаве после этого назвали произошедшее несчастным случаем.