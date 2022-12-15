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20:45 (мск), источник: Известия

Выстрел из подаренного Киевом гранатомета мог стать причиной взрыва в полиции Польши

Подарок Украины шефу польской полиции Ярославу Шимчику, который взорвался накануне рядом с его кабинетом, оказался гранатометом. Об этом сообщила 15 декабря радиостанция Zet со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Наши информаторы сообщили, что в помещении главной комендатуры полиции выстрелил гранатомет, вероятно, с учебным боеприпасом», — говорится в сообщении.

Источники польской газеты Wyborcza также сообщили, что подарком Украины был гранатомет. По их данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения офицеров с боеприпасом. Сообщается, что он «неожиданно выстрелил, пока они играли с ним». Также, по данным издания, Шимчик, пострадавший в результате инцидента, потерял слух.

Польский портал Onet.pl также сообщает, что подарок был гранатометом. Однако, по его данным, случайно выстрелил из него сам Шимчик.

«Всё указывает на то, что он случайно выстрелил из ружья, не ожидая, что оно будет заряжено. Пуля попала в пол и, вероятно, пробила его. Это привело к тому, что потолок в комнате под кабинетом командира рухнул», — говорится в сообщении.

Официального заявления о том, что представляет собой взорвавшийся подарок, не было.

Об инциденте в четверг сообщили в МВД Польши. Там рассказали, что Шимчик получил этот подарок от одного из руководителей украинских служб во время недавнего визита на Украину. В результате взрыва он получил ранения и был госпитализирован. Также в ведомстве сообщили об еще одном пострадавшем — гражданском сотруднике главного управления национальной полиции страны, ему госпитализация не потребовалась.

В полиции уточнили, что в одном из помещений из-за взрыва оказался поврежден потолок. В связи с инцидентом Польша потребовала от Украины разъяснения.

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