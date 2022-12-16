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04:40 (мск), источник: Daily Storm

В Хабаровском крае перевернулся автобус, семь человек погибли

По предварительной информации, более 20 человек пострадали.

Источник: РИА "Новости"

Автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в Нанайском районе. В результате ДТП погибло семь человек, свыше 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

По данным Telegram-канала «112», автобус перевозил сотрудников геологоразведочной компании «Амур Минералс». Гибель семи человек подтвердил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, сначала сообщалось о шести жертвах ДТП. На месте аварии работают экстренные службы.

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