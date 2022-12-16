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13:24 (мск), источник: © РИА Новости

Беспилотники, использованные для атак на Крым, изготовили в США

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украина использовала для атак на Крым беспилотники, изготовленные в США, говорится в материале компетентных органов, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: Spektreworks

Анализ электронных компонентов перехваченных БПЛА показал, что Киев также применял их для нападения на объекты инфраструктуры в Севастополе, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

«Установлено, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks, которая произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона», — говорится в материале.

Позднее на территории Польши, в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения ВСУ, специалисты провели окончательную сборку и полетные испытания беспилотников, указано в нем.

Кроме того, установка боезарядов, полетного задания и запуск БПЛА осуществлялись неподалеку от Одессы и Кривого Рога.

«Данные факты, по оценкам российской стороны, подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши, осуществляющих в качестве де-факто сторон конфликта массированную военно-логистическую поддержку режима в Киеве, в подготовку и проведение совместных с ним террористических актов на территории Российской Федерации», — отметили авторы материала.

Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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