Источник: температура в «Союзе МС-22» за сутки поднялась до 50 градусов

«Температура внутри “Союза” в связи с выходом из строя системы охлаждения поднялась уже до 50 градусов Цельсия. В настоящее время специалисты Роскосмоса пробуют различные способы ее снижения», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщал ранее РИА Новости другой информированный источник, из-за аварии в системе терморегулирования корабля, которая поддерживает правильную температуру и влажность, приборы «Союза» могут выйти из строя. Он также отмечал, что из-за аварии запланированный на март следующего года запуск пилотируемого корабля «Союз МС-23» могут перенести на более ранний срок.
В четверг стало известно, что из-за повреждения внешней обшивки корабля «Союз МС-22» из системы охлаждения приборно-агрегатного отсека корабля произошла утечка. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики «Союза», а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за выявленной проблемы был отменен выход в открытый космос российского экипажа. НАСА и «Роскосмос» сообщили, что угрозы МКС и рисков экипажу нет.
Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на Землю специалистам для изучения.
Как отмечали в четверг в пресс-службе «Роскосмоса», все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности.
Исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.