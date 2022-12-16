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15:55 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: температура в «Союзе МС-22» за сутки поднялась до 50 градусов

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Температура в пристыкованном к МКС российском корабле «Союз МС-22» из-за аварии в системе охлаждения за сутки поднялась до 50 градусов Цельсия, специалисты Роскосмоса работают над ее снижением, сообщил РИА Новости в пятницу информированный источник.

Источник: Роскосмос

«Температура внутри “Союза” в связи с выходом из строя системы охлаждения поднялась уже до 50 градусов Цельсия. В настоящее время специалисты Роскосмоса пробуют различные способы ее снижения», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщал ранее РИА Новости другой информированный источник, из-за аварии в системе терморегулирования корабля, которая поддерживает правильную температуру и влажность, приборы «Союза» могут выйти из строя. Он также отмечал, что из-за аварии запланированный на март следующего года запуск пилотируемого корабля «Союз МС-23» могут перенести на более ранний срок.

В четверг стало известно, что из-за повреждения внешней обшивки корабля «Союз МС-22» из системы охлаждения приборно-агрегатного отсека корабля произошла утечка. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики «Союза», а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за выявленной проблемы был отменен выход в открытый космос российского экипажа. НАСА и «Роскосмос» сообщили, что угрозы МКС и рисков экипажу нет.

Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на Землю специалистам для изучения.

Как отмечали в четверг в пресс-службе «Роскосмоса», все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности.

Исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.

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