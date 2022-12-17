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15:27 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что все назначенные объекты удалось поразить. Благодаря массированному удару российские военные сорвали переброску иностранного оружия и боеприпасов и не позволили украинским резервам выдвинуться в районы боевых действий. Кроме того, они остановили работу оборонных предприятий противника.

В ведомстве также отметили, что во время ракетного удара украинские системы ПВО отвлеклись на ложные цели, тем самым израсходовав свой ресурс. При этом из-за непрофессионализма расчеты противовоздушной обороны противника нанесли ущерб гражданским объектам на земле.

В свою очередь, российские войска смогли выявить и уничтожить четыре радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» ДНР и ЛНР.

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