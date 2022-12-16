Археологи обнаружили древнюю обсерваторию ацтеков Ученые из Калифорнийского университета поняли, как древние жители Мексики отслеживали смену сезонов и високосные годы
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
Популярное за сутки
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
Сербия назвала условие присоединения к санкциям против России
Путешествуем по России: чем привлекает туристов Ярославль
Легенду мирового тенниса Бориса Беккера выпустили из тюрьмы
14:46 (мск), источник: РБК

В «Укрэнерго» объявили режим чрезвычайной ситуации после обстрелов

«Укрэнерго» объявило о чрезвычайной ситуации после ударов по инфраструктурным объектам, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление национальной энергетической компании.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Из-за ракетных обстрелов в пятницу потребление объединенной энергосистемы Украины упало более чем на 50% — это означает наступление режима системной аварии (блэкаута), пояснили в «Укрэнерго».

Утром 16 декабря на территории Украины объявили воздушную тревогу, после чего власти нескольких регионов, включая Киев, Харьковскую, Полтавскую, Житомирскую, Николаевскую и другие области, сообщили о взрывах и отключениях электроснабжения. Минобороны России об обстрелах украинской территории в пятницу не сообщало.

В Кремле ранее говорили, что российские военные наносят удары по объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима», с 10 октября — первая такая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, в котором Москва обвинила украинские спецслужбы.

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — поинтересовался президент России Владимир Путин 8 декабря. Киев причастность ко взрыву на мосту отрицает.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков ответил на вопрос об отставке Лаврова
Реакция Кремля на резолюцию сейма Польши
Спецоперация на Украине
В «Укрэнерго» объявили о чрезвычайной ситуации после обстрелов
ВС РФ пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны сообщило об отражении трех контратак ВСУ в ДНР и ЛНР
Беспилотники, использованные для атак на Крым, изготовили в США
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика