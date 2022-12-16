На Украине начали экстренные отключения электричества после обстрела

В связи с массированной ракетной атакой и поражением объектов энергетики в некоторых областях на всей территории Украины вводится режим экстренных отключений электричества, сообщил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.
«В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся аварийные отключения света», — написал он в телеграм-канале.
Тимошенко предупредил о возможных перебоях с водоснабжением и отоплением.
По сообщениям украинских властей на 12:00 мск 16 декабря:
Российское Минобороны на момент подготовки этого материала не сообщало об ударах утром 16 декабря. Массированные ракетные атаки начались 10 октября. В ведомстве неоднократно объявляли о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины.
Президент России Владимир Путин объяснял удары по энергетическим объектам Украины ответом на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи, ведущих к Курской АЭС.