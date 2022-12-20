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18:49 (мск), источник: ТАСС

В Москве женщина упала под поезд на станции метро «Менделеевская»

Она выжила, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Женщина упала на жесткий путь на станции «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, она жива. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«На станции метро “Менделеевская” женщина упала на жесткий путь. Ее подняли, пассажирка жива. В настоящее время ее осматривают медики», — сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее во вторник в столичном департаменте транспорта сообщили, что на центральном участке серой ветки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Позже движение было восстановлено.

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