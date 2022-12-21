На Украине признались в кибератаке на RuTube 9 мая

По словам Федорова, так называемая «IT-армия» Украины пытается совершать кибератаки на российские сервисы с февраля. Он также подтвердил, что атака на RuTube была намеренно совершена именно в День Победы.
Министр также утверждает, что хакерам якобы удалось взломать систему пропусков сотрудников RuTube из-за чего они не могли попасть в здание компании.
В День Победы видеохостинг RuTube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Работа сервиса была возобновлена только 11 мая. В этот же день группировка Anonymous призналась в совершении кибератаки, однако не привела доказательств.
После взлома видеохостинга 9 мая в пресс-службе Rutube подчеркнули, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву сервиса. Также сообщалось, что исходный код Rutube цел, однако на восстановление потребуется больше времени, чем предполагали инженеры.