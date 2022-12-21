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14:25 (мск), источник: Известия

На Украине признались в кибератаке на RuTube 9 мая

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признал, что кибератака на видеохостинг RuTube, прошедшая 9 мая, была сделана украинскими хакерами. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg, опубликованном 21 декабря.

Источник: Reuters

По словам Федорова, так называемая «IT-армия» Украины пытается совершать кибератаки на российские сервисы с февраля. Он также подтвердил, что атака на RuTube была намеренно совершена именно в День Победы.

Министр также утверждает, что хакерам якобы удалось взломать систему пропусков сотрудников RuTube из-за чего они не могли попасть в здание компании.

В День Победы видеохостинг RuTube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Работа сервиса была возобновлена только 11 мая. В этот же день группировка Anonymous призналась в совершении кибератаки, однако не привела доказательств.

После взлома видеохостинга 9 мая в пресс-службе Rutube подчеркнули, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву сервиса. Также сообщалось, что исходный код Rutube цел, однако на восстановление потребуется больше времени, чем предполагали инженеры.

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