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01:33 (мск), источник: ТАСС

Дмитрия Рогозина ранили при обстреле Донецка со стороны ВСУ, угрозы жизни нет

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка со стороны ВС Украины, сообщил в четверг ТАСС помощник Рогозина.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», — сказал собеседник.

Ранения получили также сопровождавшие его лица.

«Удар носил явно целенаправленный характер. Специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR, разработанная и производимая французской фирмой Nexter», — добавил помощник Рогозина.

Украинские силовики вечером 21 декабря нанесли удар по Ленинскому району Донецка. В результате обстрела известно о двух погибших, есть раненые.

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