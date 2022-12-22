Дмитрия Рогозина ранили при обстреле Донецка со стороны ВСУ, угрозы жизни нет

«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», — сказал собеседник.
Ранения получили также сопровождавшие его лица.
«Удар носил явно целенаправленный характер. Специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR, разработанная и производимая французской фирмой Nexter», — добавил помощник Рогозина.
Украинские силовики вечером 21 декабря нанесли удар по Ленинскому району Донецка. В результате обстрела известно о двух погибших, есть раненые.