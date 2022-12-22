Армия России сосредоточит усилия на завершении операции в ДНР

«В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 км. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована», — сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств (тезисы брифинга опубликованы в Telegram-канале Минобороны). На взятии под контроль территории ДНР сосредоточены основные усилия российских войск, добавил он.
Начальник Генштаба также сообщил, что РФ продолжает нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники.
«Несмотря на значительные потери среди личного состава и военной техники противник за счет наращивания всесторонней военной помощи со стороны США и их союзников, а также проведения мобилизационных мероприятий продолжил активное сопротивление», — отметил господин Герасимов.
Решение об эвакуации гражданского населения и отводе российских войск с правобережья Днепра в Херсоне было принято из-за того, что у ВСУ появилось высокоточное и дальнобойное оружие, заявил начальник Генштаба.