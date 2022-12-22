Какие праздничные выходные дни ждут россиян в 2023 году Как долго продлятся новогодние каникулы, какие еще праздничные выходные дни ждут россиян в 2023 году - все это прописано в производственном календаре
Фоторепортажи
20Толковый словарь СССР
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
Популярное за сутки
Дмитрия Рогозина ранили при обстреле Донецка
На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
Должность главы российского региона переименуют
16:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Армия России сосредоточит усилия на завершении операции в ДНР

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что обстановка на линии фронта стабилизирована. По его словам, основные усилия войск сосредоточены на завершении операции в Донецкой народной республике.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 км. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована», — сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств (тезисы брифинга опубликованы в Telegram-канале Минобороны). На взятии под контроль территории ДНР сосредоточены основные усилия российских войск, добавил он.

Начальник Генштаба также сообщил, что РФ продолжает нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники.

«Несмотря на значительные потери среди личного состава и военной техники противник за счет наращивания всесторонней военной помощи со стороны США и их союзников, а также проведения мобилизационных мероприятий продолжил активное сопротивление», — отметил господин Герасимов.

Решение об эвакуации гражданского населения и отводе российских войск с правобережья Днепра в Херсоне было принято из-за того, что у ВСУ появилось высокоточное и дальнобойное оружие, заявил начальник Генштаба.

Новость дополняется.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Матвиенко сделала заявление о второй волне мобилизации
«Прекрасно справимся сами». Зеленский отказался от помощи США
Спецоперация на Украине
Армия России сосредоточит усилия на завершении операции в ДНР
Шойгу проинспектировал группировки ВС России в зоне спецоперации
ВС РФ ударили по ВСУ в районе трех населенных пунктов в ДНР
В Кремле выразили сожаление о переговорах Байдена и Зеленского
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта