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00:12 (мск), источник: ТАСС

Раненый в Донецке Рогозин будет перевезен в Москву

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин будет перевезен в Москву. Об этом сообщил журналистам его помощник.

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Источник: РИА "Новости"

«Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», — сообщил помощник.

Рогозин получил ранение в Донецке в четверг. Вместе с помощниками он попал под обстрел во время рабочей встречи после возвращения из одного из добровольческих объединений. Рогозина и еще двух пострадавших в ходе обстрела в Донецке доставили в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Во время обстрела погиб помощник Рогозина Михаил Бридасов.

Сейчас руководитель группы военных советников находится в Военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону. Осколок мины попал ему в позвоночник.

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