Раненый в Донецке Рогозин будет перевезен в Москву

«Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», — сообщил помощник.
Рогозин получил ранение в Донецке в четверг. Вместе с помощниками он попал под обстрел во время рабочей встречи после возвращения из одного из добровольческих объединений. Рогозина и еще двух пострадавших в ходе обстрела в Донецке доставили в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Во время обстрела погиб помощник Рогозина Михаил Бридасов.
Сейчас руководитель группы военных советников находится в Военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону. Осколок мины попал ему в позвоночник.