СК предположил, что удар по гостинице с Рогозиным нанесли из САУ Caesar

«Следователи Следственного комитета России установят обстоятельства и лиц, причастных к обстрелу вооруженными формированиями Украины гостиницы в Донецке, в результате которого есть погибшие и раненые. Удары по гостинице наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar», — сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Информированный источник подтвердил РИА Новости, что речь именно об ударе, при котором ранения получили Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле гостиницы два человека погибли, а Хоценко и Рогозин были ранены. Позднее Рогозин в своем телеграм-канале высказал версию, что кто-то «слил» данные о его расположении. Бывший глава «Роскосмоса», по собственным словам, получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.