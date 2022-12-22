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Дмитрия Рогозина ранили при обстреле Донецка
14:06 (мск), источник: © РИА Новости

СК предположил, что удар по гостинице с Рогозиным нанесли из САУ Caesar

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Удар по гостинице, где были экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, предположительно, нанесен из французской гаубицы Caesar.

Спецоперация на Украине
Источник: U.S. Army / Spc. Zakia Gray

«Следователи Следственного комитета России установят обстоятельства и лиц, причастных к обстрелу вооруженными формированиями Украины гостиницы в Донецке, в результате которого есть погибшие и раненые. Удары по гостинице наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar», — сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Информированный источник подтвердил РИА Новости, что речь именно об ударе, при котором ранения получили Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле гостиницы два человека погибли, а Хоценко и Рогозин были ранены. Позднее Рогозин в своем телеграм-канале высказал версию, что кто-то «слил» данные о его расположении. Бывший глава «Роскосмоса», по собственным словам, получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.

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