Какие праздничные выходные дни ждут россиян в 2023 году Как долго продлятся новогодние каникулы, какие еще праздничные выходные дни ждут россиян в 2023 году - все это прописано в производственном календаре
Фоторепортажи
10Двойной слой меха и сообразительность
10Пожар в ТЦ «Мега Химки»
Популярное за сутки
На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
Бизнесмен Рубен Варданян вышел из российского гражданства
Трехкратного олимпийского чемпиона из Китая поймали на допинге
11:57 (мск), источник: © РИА Новости

ФСБ задержала в Ростовской области украинского наводчика HIMARS

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ФСБ задержала в Ростовской области украинского агента, выдававшего целеуказания для расчетов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в пятницу в ФСБ России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Речь о гражданине России и Украины Владиславе Понамареве, который, по данным ФСБ, «был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству».

«Понамарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS», — сообщили в ФСБ.

В отношении Понамарева возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Когда именно прошло задержание, не уточняется, но известно, что суд уже поместил Понамарева под стражу.

Ранее в пятницу ФСБ объявила о задержании украинских агентов также в Пермском крае и Еврейской автономной области.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Осколок, попавший в Рогозина, пока нельзя извлечь
'Они добились успеха': Путин отдал должное политике Запада
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Глава поселка Херсонской области погиб при подрыве автомобиля
Армия России сосредоточит усилия на завершении операции в ДНР
Шойгу проинспектировал группировки ВС России в зоне спецоперации
ВС РФ ударили по ВСУ в районе трех населенных пунктов в ДНР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ФСБ