ФСБ задержала в Ростовской области украинского наводчика HIMARS

Речь о гражданине России и Украины Владиславе Понамареве, который, по данным ФСБ, «был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству».
«Понамарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS», — сообщили в ФСБ.
В отношении Понамарева возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Когда именно прошло задержание, не уточняется, но известно, что суд уже поместил Понамарева под стражу.
Ранее в пятницу ФСБ объявила о задержании украинских агентов также в Пермском крае и Еврейской автономной области.