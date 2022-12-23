17:24 (мск), источник: Ведомости
Минобороны сообщило об уничтожении украинского Су-25 в ДНР
Российские военные сбили в ДНР украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в районе Краматорска, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Орехово-Василевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8», — говорится в сообщении.
Помимо этого было сбито десять беспилотников в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Кременная Луганской народной республики, Ольгинка, Володино, Кутейниково, Ясиноватая ДНР, а также Малиновка, Малые Щербаки и Пологи Запорожской области.
Начальник генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что в настоящее время основные усилия российский войск сосредоточены на полном освобождении ДНР. Он добавил, что ВС РФ продолжают наносить удары по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, а также по складам с боеприпасами и военной техникой.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.