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17:24 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об уничтожении украинского Су-25 в ДНР

Российские военные сбили в ДНР украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в районе Краматорска, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Орехово-Василевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8», — говорится в сообщении.

Помимо этого было сбито десять беспилотников в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Кременная Луганской народной республики, Ольгинка, Володино, Кутейниково, Ясиноватая ДНР, а также Малиновка, Малые Щербаки и Пологи Запорожской области.

Начальник генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что в настоящее время основные усилия российский войск сосредоточены на полном освобождении ДНР. Он добавил, что ВС РФ продолжают наносить удары по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, а также по складам с боеприпасами и военной техникой.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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