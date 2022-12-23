«Шпионивший для России» немецкий разведчик обладал доступом к данным США

Этот департамент занимается поиском данных в цифровой среде, представляющих интерес для безопасности Германии. Focus отмечает, что подразделение занимается прослушкой телефонных разговоров по всему миру.
Кроме того, подозреваемый имел доступ к информации от спецслужб западных стран — американского Агентства национальной безопасности (АНБ) и британского Центра правительственной связи (GCHQ), оба ведомства занимаются радиоэлектронной разведкой, пишет издание.
Об аресте сотрудника разведки в немецкой прокуратуре рассказали накануне, 22 декабря, следователи считают, что тот передавал российской стороне сведения, которые были получены в ходе профессиональной деятельности и составляли государственную тайну. В квартире и на рабочем месте подозреваемого Карстена Л. провели обыски, следователи также обыскали рабочее место еще одного человека, чей статус в деле не уточняется.
Канцлера Олафа Шольца проинформировали о наличии подозреваемого в госизмене еще несколько недель назад, писал Spiegel. По словам главы немецкой разведки, следствие велось в секрете, чтобы не дать «противнику преимущество в нанесении вреда Германии».