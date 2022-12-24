На российско-эстонской границе грузовики создали очередь

«В районе МАПП “Ивангород” на российской-эстонской границе на данный момент в очереди стоят 155 грузовых автомобилей», — рассказали агентству в пресс-службе.
Отмечается, что увеличение количества грузовых автомобилей связано с окончанием календарного года и сезонным увеличением грузооборота. При этом более половины находящихся в очереди фур направляются к границе уже с пустыми прицепами. Среди них большое количество прицепов с номерами стран ЕС.
Ранее пресс-служба Кингисеппской таможни сообщала, что увеличение потока автомобилей наблюдается с 1 декабря. В начале месяца в очереди на выезд с территории РФ скапливалось около 110 фур.
Пропускной пункт в Ивангороде усилен дополнительными сотрудниками, обеспечивается пропуск фур через границу сверх штатной пропускной способности, которая составляет 100 грузовиков в сутки в одну сторону. Таможня рекомендует при выборе учитывать эту информацию при выборе пункта пересечения государственной границы.