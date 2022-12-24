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19:53 (мск), источник: Известия

Скончался гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

Умер генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, сообщает 24 декабря пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Источник: ОСК

«Объединенная судостроительная корпорация, Адмиралтейские верфи и всё отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату — на 67 году жизни не стало Александра Сергеевича Бузакова, генерального директора Адмиралтейских верфей», — указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что он проработал на предприятии тридцать пять лет, крайне любил свое дело и был примером для остальных сотрудников.

«Еще вчера он стоял у стапеля, с которого торжественно спускали на воду новую подводную лодку “Великие Луки”, и был горд за рабочих и инженеров своего предприятия, за их вклад в обороноспособность страны, делился планами Адмиралтейских верфей на будущий год. Трудно поверить в то, что теперь его нет с нами», — указано в пресс-релизе.

Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

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