Глава Генштаба Сербии назвал сложной ситуацию на севере Косово и отправился на границу

«Ситуация сложная. Она требует присутствия армии Сербии вдоль административной линии», — сказал господин Мойсилович Pink TV (цитата по AFP). Он сообщил, что направляется в Рашку — город в 10 км от границы с Косово. «Задачи, поставленные перед сербской армией…, точны и ясны и будут полностью выполнены», — добавил генерал.
Утверждается, что сербов обстреляла косовский спецназ. Вместе с тем косовские СМИ сообщили о нападении сербов на подразделения KFOR. Миссия НАТО позднее сообщила, что возле нее в районе Зубин-Поток были слышны выстрелы, передает Reuters. Никто не пострадал.
Очередное обострение на севере Косово произошло 10 декабря на фоне задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича косовскими правоохранительными органами. Сербское население в ответ сделало баррикады на дорогах и вышло на акции протеста.