Какие праздничные выходные дни ждут россиян в 2023 году Как долго продлятся новогодние каникулы, какие еще праздничные выходные дни ждут россиян в 2023 году - все это прописано в производственном календаре
Фоторепортажи
13Лучшие снимки уходящего года
43Кого мы потеряли в 2022 году
Популярное за сутки
Врач назвала самую вредную кашу для пожилых людей
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Володин призвал отменить преференции для покинувших Россию
Главное
Спецоперация на Украине
08:26 (мск), источник: © РИА Новости

Трое военных погибли при падении обломков дрона в Саратовской области

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Три человека погибли при падении обломков украинского беспилотника в районе военного аэродрома в Саратовской области, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать шестого декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — указано в релизе.

Авиационная техника повреждений не получила.

На аэродроме Энгельс базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.

Украинские военные 5 декабря уже пытались атаковать российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства. Средства ПВО перехватили эти дроны, но при падении обломков погибли трое военных. Также незначительные повреждения получили два самолета.

В этот же день российская армия нанесла массированный удар по инфраструктурным объектам на Украине.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Французы поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Макрон
Россия и Иран отменяют Европу
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта