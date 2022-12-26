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17:59 (мск), источник: Известия

Следствие попросило арестовать подозреваемого во взятке чиновника Росавиации

В Дорогомиловский суд Москвы 26 декабря поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В пресс-службе суда сообщили «Известиям», что материал только поступил в суд. Вероятнее всего, мера пресечения будет избрана 27 декабря.

Матюшкин подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее в этот день в центральный офис Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве прибыло более десяти сотрудников ФСБ и МВД для проведения обысков рабочих мест сразу трех чиновниц.

Силовики проверили кабинеты начальника управления по цифровой трансформации и обеспечения Татьяны Кочеровой, начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой.

Обыски были организованы в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту хищения неосвоенных бюджетных средств, которые были предназначены для субсидирования межрегиональных рейсов.

В октябре 2022 года сотрудники управления летной эксплуатации Росавиации Максим Павлюк, Наталья Митина и Андрей Черников были задержаны по делу о вымогательстве взятки. По информации следствия, подозреваемые требовали 1,5 млн рублей за отказ аннулировать свидетельство пилота.

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