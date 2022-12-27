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10:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Житель Красноярска купил у аферистки сломанные видеокарты за 160 000 рублей

Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

В Красноярске правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местной жительницы по статье «Мошенничество». В пресс-службе МВД рассказали, что в отдел полиции обратился мужчина, у которого обманным путем похитили 160 000 рублей. По словам пострадавшего, ранее он приобрел четыре видеокарты за 160 тысяч рублей. Когда мужчина получил товар и стал его проверять, то оказалось, что они неисправны. Пострадавший решил обратиться к продавцу, у которого бывшая владелица приобретала видеокарты. Там мужчине предложили вернуть деньги, но для этого необходимо было предоставить документ из кредитной организации, которые подтверждает гашение кредитных обязательств.

Потерпевший рассказал об этом аферистке и попросил у нее этот документ. Женщина согласилась, однако позже перестала выходить на связь, а в магазине мужчине сказали, что деньги вернули. Полицейские установили, что когда злоумышленница узнала, что можно вернуть деньги за сломанный товар, то она решила воспользоваться этой возможностью и забрать денежные средства себе. На данный момент все материалы дела переданы в суд, а девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

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