Российские силы уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчётом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк», — говорится в сводке ведомства.
Еще одна такая же установка уничтожена в Запорожской области.
Кроме того, в окрестностях населенных пунктов Невское ЛНР и Северск ДНР подбиты три боевые машины систем залпового огня «Град» и «Ураган».
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.