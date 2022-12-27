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15:09 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства США, из которой ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка, заявило Министерство обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчётом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк», — говорится в сводке ведомства.

Еще одна такая же установка уничтожена в Запорожской области.

Кроме того, в окрестностях населенных пунктов Невское ЛНР и Северск ДНР подбиты три боевые машины систем залпового огня «Град» и «Ураган».

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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