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Спецоперация на Украине
27 декабря, источник: © РИА Новости

На Украине заявили о повреждении 702 объектов критической инфраструктуры

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские удары повредили 702 объекта критической инфраструктуры, сообщил в эфире телемарафона «Рада» первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он уточнил, что в основном речь идет о газопроводах и электроподстанциях.

Источник: © РИА Новости

«В целом на данный момент мы имеем информацию более чем о 35 тысячах поврежденных объектов вследствие российских атак», — добавил Енин.

Кроме того, сегодня замглавы администрации Киева Петр Пантелеев сообщил, что город всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения. Стабилизировать напряжение в столичных сетях не удается уже больше недели.

Десятого октября российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.

Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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