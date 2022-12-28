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14:44 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска уничтожили склад вооружений ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили склад с вооружением и военной техникой украинских военных в Запорожской области, заявили в среду в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой», — говорится в сводке.

Кроме того, российская армия поразила пять пунктов управления ВСУ в Харьковской области и на территории ДНР, 72 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 97 районах.

В Минобороны рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта. Так, на Купянском направлении украинские подразделения потеряли более 30 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. На Краснолиманском направлении российская артиллерия поразила четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. Там потери украинской армии составили более 170 человек, два бронетранспортера и четыре пикапа.

На Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более 80 украинских бойцов, один танк, четыре бронемашины и пять автомобилей. А на Южнодонецком направлении, в районе Угледара, они нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников. Те потеряли более 70 военнослужащих, пять бронемашин и два пикапа. Кроме того, в районе Владимировки в ДНР ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.

Помимо этого, артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две американские системы М777 и немецкую гаубицу FH-70, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Под Северском российские военные поразили три боевые машины РСЗО «Град», в Харьковской области, в ДНР и Херсонской области — три гаубицы «Мста-Б», а под Георгиевкой и Марьинкой в ДНР — гаубицы Д-20 и Д-30.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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