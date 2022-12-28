Минобороны сообщило об уничтожении более 170 украинских военных

«На Краснолиманском направлении огнем артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны. Уничтожено более 170-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа», — говорится в сообщении.
Также более 30 украинских военных было уничтожено на Купянском направлении, свыше 80 противник потерял на Донецком направлении. На Южнодонецком направлении было уничтожено более 70 украинских военнослужащих.
Кроме того, в Харьковской области и ДНР российские военные поразили пять пунктов управления ВСУ. В Запорожской области был уничтожен склад с вооружением и военной техникой. В районе Красногоровки ДНР ВС РФ поразили две американские артиллерийские системы М777, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка.
Накануне, 27 декабря, Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 60 украинских военных на Донецком направлении. ВС РФ нанесли удары по подразделениям и скоплениям живой силы противника еще на трех направлениях. В результате на Купянском направлении противник потерял до 30 человек, на Краснолиманском — более 40, а на Южнодонецком — более 70.
Также в районе Нетайлово в ДНР была уничтожена вместе с расчетом еще одна американская артиллерийская система М777, с помощью которой украинские военные обстреливали Донецк.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.