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10:41 (мск), источник: РБК

В Киеве, Львове и Харькове прогремела серия взрывов

В крупных городах Украины прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги по всей территории страны.

Утром в четверг 29 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. ВВС Украины сообщили о ракетном ударе по стране. О масштабной воздушной тревоге и работе систем противовоздушной обороны на Украине также заявил советник главы президентского офиса Алексей Арестович.

В Киеве и области слышны звуки взрывов, передает УНИАН. Администрация украинской столицы сообщила о работе ПВО. Позднее мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе.

В Киевской области работает ПВО, заявил глава региона Алексей Кулеба. Об ударах по Харьковской области рассказал глава администрации Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в Слободском районе. В городе остановило работу метро.

«Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!» — сообщил мэр города Андрей Садовой.

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил о нескольких сбитых ракетах.

УНИАН сообщает о звуках взрывов в Одесской области, там предварительно работает ПВО. Представитель областной администрации заявил, что над Сумской областью сбита ракета.

Об угрозе ракетного удара сообщили власти Житомирской области.

Материал дополняется.

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