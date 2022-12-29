10:41 (мск), источник: РБК
В Киеве, Львове и Харькове прогремела серия взрывов
В крупных городах Украины прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги по всей территории страны.
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Утром в четверг 29 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. ВВС Украины сообщили о ракетном ударе по стране. О масштабной воздушной тревоге и работе систем противовоздушной обороны на Украине также заявил советник главы президентского офиса Алексей Арестович.
В Киеве и области слышны звуки взрывов, передает УНИАН. Администрация украинской столицы сообщила о работе ПВО. Позднее мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе.
В Киевской области работает ПВО, заявил глава региона Алексей Кулеба. Об ударах по Харьковской области рассказал глава администрации Олег Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в Слободском районе. В городе остановило работу метро.
«Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!» — сообщил мэр города Андрей Садовой.
Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил о нескольких сбитых ракетах.
УНИАН сообщает о звуках взрывов в Одесской области, там предварительно работает ПВО. Представитель областной администрации заявил, что над Сумской областью сбита ракета.
Об угрозе ракетного удара сообщили власти Житомирской области.
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