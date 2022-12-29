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14:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Турчак и Кириенко встретились с военными в зоне боевых действий

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) прибыла в зону военных действий. Секретарь генсовета «Единой России» и руководитель группы Андрей Турчак и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко встретились с российскими военными. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России» в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: пресс-служба партии «Единая Россия»

В выезде также приняли участие депутат Госдумы Игорь Кастюкевич и командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Михаил Теплинский. Как сообщает проект Семена Пегова War Gonzo, члены группы приняли участие в нескольких совещаниях за закрытыми дверями. Сергей Кириенко и Андрей Турчак также провели церемонию награждения военных, на ней присутствовал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

20 декабря по указу президента России Владимира Путина была создана рабочая группа по вопросам СВО. В нее вошли сенататоры, депутаты Госдумы, представители парламентских партий, Минобороны России, общественных организаций и военные корреспонденты. 29 декабря прошло первое заседание парламентской координационной рабочей группы по вопросам мобилизации и СВО. На ней выступил глава Минобороны Сергей Шойгу, он попросил у парламентариев поддержки в вопросах военных действий и мобилизации.

Олеся Павленко

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