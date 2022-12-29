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15:21 (мск), источник: © РИА Новости

Саратовский губернатор уточнил, что в Энгельсском районе сбили беспилотник

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Энгельсском районе, написал в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы», — уточнил он.

Глава региона опроверг информацию об эвакуации детских садов. По его словам, дошкольные учреждения работают в штатном режиме.

Бусаргин ранее в четверг рассказал об уничтожении неопознанного объекта в районе города Энгельса. Незадолго до этого местные жители сообщали в соцсетях о работе ПВО.

Украинские беспилотники уже дважды пытались атаковать военный аэродром в районе Энгельса.

Пятого декабря там сбили летевшие на малой высоте беспилотники. При падении и взрыве обломков погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали, два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.

В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса.

Вторую атаку Украина предприняла 26 декабря — средства ПВО сбили при подлете к аэродрому еще один беспилотник. Трое российских военнослужащих получили смертельные ранения. Авиатехника не пострадала.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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