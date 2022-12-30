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30 декабря, источник: ТАСС

В «Росэнергоатоме» заявили, что повреждение резервной линии ЗАЭС не отразится на ее работе

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Повреждение резервной линии электропередачи Запорожской АЭС не повлияет на работу станции, поскольку функционирует вторая линия. Об этом сообщил ТАСС в пятницу советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Источник: РИА "Новости"

«Линия напряжением 330 кВ повреждена, осталась линия 750 кВ, — сказал он. — Пока работает вторая линия, это повреждение никак не отразится на работе станции».

Карчаа уточнил, что на данный момент степень повреждения линии оценить сложно. «С точки зрения безопасности, страховки, конечно, нужна резервная линия, электроснабжение по ней так или иначе надо восстанавливать», — добавил советник главы концерна.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что резервная линия электропередачи Запорожской АЭС 30 декабря была повреждена и отключена из-за обстрела. Он отметил, что «продолжает консультации с Украиной и Россией, направленные на согласование и скорейшую реализацию [плана создания] зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС».

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, ее мощность составляет около 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию атомной станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

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