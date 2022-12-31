Как с годами менялся новогодний стол россиян На праздничное меню влияли революция, индустриализация, оттепель и падение железного занавеса
Фоторепортажи
13Лучшие снимки уходящего года
46Кого мы потеряли в 2022 году
Популярное за сутки
СМИ: налог со вкладов впервые начислят по итогам 2023 года
Полиция проверяет Парфенова из-за сокрытия второго гражданства
Молдавия заявила о прекращении отношений с руководством России
Главное
Спецоперация на Украине
01:11 (мск), источник: РБК

Франция и Британия начали требовать тест на COVID от прибывающих из Китая

Bloomberg уточняет, что решение регуляторов европейских стран связано с ослаблением политики «нулевой терпимости» к COVID-19 в КНР и опасениями новой вспышки заражения.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Пассажиры авиакомпаний, прибывающие во Францию, Испанию и Великобританию из Китая, должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление регуляторов европейских стран.

Как пишет агентство, страны ЕС опасаются решения властей КНР ослабить политику «нулевой терпимости» к коронавирусу, из-за которой в стране наблюдается резкий всплеск заражений. Источники Bloomberg уточнили, что власти Франции и Великобритании также будут проводить выборочные ПЦР-тесты для прибывающих из Китая.

В то же время, по данным агентства, другие европейские страны пока не планируют вводить подобных ограничений.

28 декабря китайские власти выпустили уведомление об ослаблении ограничительных мер, введенных в период пандемии. Лицам, которые въезжают в Китай, с 8 января не нужно проходить карантин, если тест на коронавирус окажется отрицательным. Сдать тест необходимо за 48 часов до прибытия.

До этого власти Китая придерживались политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. В стране сохранялись строгие ограничения и карантин, который мог охватывать целые города. На этом фоне в некоторых городах КНР начались протесты, а власти были вынуждены смягчить ограничительные меры.

Осенью и зимой 2022 года в Китае участились вспышки COVID. По данным Bloomberg, 23 декабря сообщило, что с начала декабря коронавирусом заболели четверть миллиарда жителей Китая, что составляет около 18% населения страны. Это, по данным агентства, является крупнейшим всплеском заражения коронавирусной инфекцией в Китае с начала пандемии.

Reuters со ссылкой на источники среди местных жителей 28 декабря сообщил, что больницы и похоронные бюро Китая столкнулись с большой нагрузкой после отмены властями жестких антикоронавирусных ограничений.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кремль отреагировал на падение ракеты в Белоруссии
Глава МИД Украины потребовал «закрыть Россию на замок»
Коронавирус COVID-19
Франция и Британия начали требовать тест на COVID от прибывающих из Китая
В Москве выявили 1 420 новых случаев коронавируса за сутки
В России выявили 5810 новых случаев коронавируса за сутки
В России за сутки выявили 6 146 случаев COVID-19
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
коронавирус