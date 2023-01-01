Хинштейн сообщил о смерти экс-главы КГБ РСФСР Виктора Иваненко

«Генерал-майор Иваненко возглавил республиканский (ельцинский) КГБ сразу после его создания в мае 1991 года. Принимал активное участие в борьбе с ГКЧП, лично задерживал председателя КГБ СССР Владимира Крючкова», — написал депутат в Telegram.
В ноябре-декабре 1991 года в ранге министра Иваненко руководил созданным на основе советского КГБ Агентством федеральной безопасности. Под таким названием спецслужба просуществовала до середины января 1992 года, когда на ее основе было создано министерство безопасности России. Тогда же Иваненко отправили в отставку.
«Несмотря на демократические взгляды, Иваненко делал все возможное, чтобы сохранить на стыке эпох отечественные спецслужбы и не дать их окончательно развалить. Мне он рассказывал, как осенью 1991 едва не упал перед Ельциным на колени, когда узнал, что тот пообещал западным партнерам, вообще, упразднить систему госбезопасности. Этого ему в итоге не простили», — написал Хинштейн.
После работы в спецслужбах Иваненко, по собщениям СМИ, работал в службах безопасности «Газпрома» и ЮКОСа, на выборах в Госдуму в 1999 году входил в число кандидатов по списку от блока «Отечество — Вся Россия».
В 1998—1999 годах работал советником министра по налогам и сборам, в 2000—2004 годах был вице-президентом Фонда развития парламентаризма в России.
С февраля 2004 года был председателем Совета директоров Арктической торгово-транспортной компании.
В 2008 году Иваненко выступал как свидетель со стороны защиты на процессе по делу бывшего акционера и вице-президента нефтяной компании ЮКОС Леонида Невзлина, который был заочно приговорен в России к пожизненному сроку.
Награжден орденом Красной звезды.