В Аризоне нашли креветок, которые жили на Земле 550 млн лет Их место обитания — гора Волна
Фоторепортажи
56Главные события 2022 года в фотографиях
20Толковый словарь СССР
Популярное за сутки
Группа «Вагнер» взяла много пленных на Украине, заявил Пригожин
Минобороны сообщило об ударе по производству дронов на Украине
Пассажиры верхних полок поездов получат право есть на нижних
Главное
Спецоперация на Украине
03:41 (мск), источник: © РИА Новости

Аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильской ракетной атаки

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильского ракетного удара, двое сирийских военных погибли, сообщает министерство обороны Сирии.

Источник: Reuters

Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что Израиль нанес удар по югу сирийской столицы. Агентство САНА сообщало сообщило о взрывах в небе и работе ПВО.

Как заявили в сирийском минобороны, удар был нанесен приблизительно в 02.00 по местному времени (совпадает с московским — ред.) со стороны Тивериадского озера по аэропорту Дамаска и его окрестностям.

«В результате агрессии двое военных погибли, еще двое получили ранения, нанесен материальный ущерб, международный аэропорт Дамаска вышел из строя», — говорится в заявлении министерства.

Израильская армия систематически наносит авиаудары по различным объектам в Сирии. В прошлом году обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Как отмечал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, cирийские власти не раз обращались к генсеку организации из-за израильских атак, но реакции от Антониу Гутерреша не было. Москва считает это неприемлемым.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как Запад пытается подорвать Россию изнутри
Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Вашингтону
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта