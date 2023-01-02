08:19 (мск), источник: ТАСС
В МЧС назвали причины более 500 пожаров в России
Ими стали пауэрбанки, смартфоны и другие гаджеты.
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МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Смартфоны с литий-ионными батареями не рекомендуется оставлять на зарядке на всю ночь и ни в коем случае, как делают это многие, нельзя класть их под подушку, так как это существенно увеличивает риск возникновения пожаров. Только за 11 месяцев 2022 года гаджеты стали причиной свыше 500 пожаров, сообщил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
«Для предотвращения возгораний подзарядка смартфонов и других гаджетов должна осуществляться строго в соответствии с инструкцией. Современные модели смартфонов имеют функцию защиты от перезаряда. Но если телефон зарядился до 100% и продолжает быть подключенным к сети, все равно остается нагрузка на элементы питания. А это опасно и может привести к пожару», — сказал он.
По его словам, нельзя класть гаджеты под подушку, особенно если они заряжаются. Помимо того, что это вредно для человека, это крайне опасно, так как охлаждение такого телефона в безвоздушной среде и вовсе не происходит. «За 11 месяцев 2022 года в стране произошло 509 пожаров, объектами которых являлись смартфоны, планшеты, мобильные телефоны, 440 из них начались из-за неисправности зарядных устройств», — сообщил директор департамента МЧС.
Литий-ионные батареи установлены во всех современных смартфонах, планшетах, пауэрбанках и других гаджетах. «С точки зрения продолжительности работы приборов они дают большой плюс, но с точки зрения пожарной безопасности есть и минус. Почему? Потому что при всей надежности этих элементов, мы, к сожалению, имеем нередкие факты их возгорания. При чем гореть такой прибор будет до тех пор, пока вы его полностью не погрузите в воду», — рассказал Еникеев. Он добавил, что при обращении с гаджетами следует не только строго выполнять требования, указанные в инструкции завода-изготовителя, но применять сертифицированные зарядные устройства к ним.
В конце декабря прошлого года произошло несколько случаев возгораний пауэрбанков на борту самолетов. Так, 29 декабря во время руления по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово на борту самолета Москва — Калининград у одного из пассажиров загорелась портативная зарядка. Возгорание потушил экипаж. На следующий день самолет, следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за возгорания пауэрбанка у одного из пассажиров. Всего в самолете было 112 человек, двум пассажирам стало плохо и потребовалось медицинская помощь.