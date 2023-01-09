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13:50 (мск), источник: ТАСС

Зимина и немецкого инвестора BelkaCar Новака обвиняют в отчуждении акций компании

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Предприниматель и общественный деятель Борис Зимин (признан в РФ иноагентом), как и немецкий инвестор каршерингового сервиса BelkaCar Ральф Новак, обвиняется в отчуждении простых акций компании, сообщили в понедельник ТАСС в правоохранительных органах.

«Фигуранты уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере совершили сделку по отчуждению простых акций компании BelkaCar Ltd. Следственные действия продолжаются, назначен ряд экспертиз, в том числе экономических», — рассказал собеседник агентства.

Ральф Новак и сотрудник российской компании «Брайнстон» Ильнур Азмуханов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве были отправлены в СИЗО в конце 2022 года. В отношении объявленного в международный розыск Бориса Зимина Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте 11 января.

Как следует из материалов дела, в нем фигурируют два эпизода: хищение и продажа контрольного пакета российского ООО «Брайнстон» и незаконная продажа 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. Дело ведет Главное следственное управление ГУ МВД Москвы.

По данным следствия, Новак и его помощник вступили в 2017 году в сговор с не установленными следствием лицами из числа руководства кипрского офшора BelkaCar Ltd. Это компания — владелец российской АО «Каршеринг», которая выполняет функции управляющей компании BelkaCar. Новака и Азмуханова считают причастными к хищению и продаже 52,4% акций BelkaCar Ltd. Кроме этого, следователи считают, что Новак организовал хищение и 50% российской «Брайнстон».

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