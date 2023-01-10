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14:32 (мск), источник: © РИА Новости

В Ростовской области, предположительно, нашли обломки ракеты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв — РИА Новости. Полиция и МЧС оцепили место обнаружения обломков в Усть-Донецком районе Ростовской области, сейчас находку изучают эксперты, рассказали РИА Новости в районной администрации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее пользователь «ВКонтакте» разместил видео, на котором по полю идет мужчина и рассказывает о том, что в Усть-Донецком районе Ростовской области он нашел предмет, похожий на часть ракеты. По его словам, из обломка торчали провода, а поле посечено осколками. Автор ролика сообщил о своей находке местным властям.

В районной администрации подтвердили эту информацию. «Вчера обнаружили (обломки), взяли под охрану, обезопасили зону, чтобы туда никто не подходил, своими силами, силами полиции и МЧС. Вызвали экспертов, сейчас они работают на месте», — рассказали РИА Новости в администрации Усть-Донецкого района.

По словам собеседника агентства, сейчас нельзя говорить с уверенностью о том, найден обломок ракеты или это часть другого предмета, сделать это можно только после изучения найденного объекта «соответствующими компетентными органами и их экспертного заключения».

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