В Ростовской области, предположительно, нашли обломки ракеты

Ранее пользователь «ВКонтакте» разместил видео, на котором по полю идет мужчина и рассказывает о том, что в Усть-Донецком районе Ростовской области он нашел предмет, похожий на часть ракеты. По его словам, из обломка торчали провода, а поле посечено осколками. Автор ролика сообщил о своей находке местным властям.
В районной администрации подтвердили эту информацию. «Вчера обнаружили (обломки), взяли под охрану, обезопасили зону, чтобы туда никто не подходил, своими силами, силами полиции и МЧС. Вызвали экспертов, сейчас они работают на месте», — рассказали РИА Новости в администрации Усть-Донецкого района.
По словам собеседника агентства, сейчас нельзя говорить с уверенностью о том, найден обломок ракеты или это часть другого предмета, сделать это можно только после изучения найденного объекта «соответствующими компетентными органами и их экспертного заключения».