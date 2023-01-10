На горящем складе в Москве произошло обрушение на площади 500 кв. м

Возгорание произошло в складском помещении на улице Добролюбова. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. метров. Прежде сообщалось, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров.
В экстренных службах заявили, что есть угроза перехода огня на соседние склады и административную часть здания. Пожару присвоен третий номер сложности.
Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники. К тушению также намерены привлечь авиацию.
В столичном главке МЧС сообщили, что горящее здание — трехуровневое. По предварительной информации, в нем расположены автосервис, склад с парфюмерной продукцией, а также общежитие. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений помещение покинули 233 человека.
Информации о пострадавших не поступало.