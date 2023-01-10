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15:03 (мск), источник: Известия

На горящем складе в Москве произошло обрушение на площади 500 кв. м

Обрушение на площади 500 кв. метров произошло на горящем складе на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 10 января, сообщили в экстренных службах столицы.

Возгорание произошло в складском помещении на улице Добролюбова. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. метров. Прежде сообщалось, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В экстренных службах заявили, что есть угроза перехода огня на соседние склады и административную часть здания. Пожару присвоен третий номер сложности.

Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники. К тушению также намерены привлечь авиацию.

В столичном главке МЧС сообщили, что горящее здание — трехуровневое. По предварительной информации, в нем расположены автосервис, склад с парфюмерной продукцией, а также общежитие. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений помещение покинули 233 человека.

Информации о пострадавших не поступало.

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