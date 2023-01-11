14:23 (мск), источник: RT на русском
Минобороны подтвердило освобождение населённого пункта Подгородное в ДНР
Минобороны России подтвердило освобождение населённого пункта Подгородное в ДНР.
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Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Отмечается, что Подгородное освобождено в результате успешных наступательных действий российских войск на Донецком направлении.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что российские войска освободили посёлок Подгородное в пригороде Артёмовска (Бахмута).