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14:23 (мск), источник: RT на русском

Минобороны подтвердило освобождение населённого пункта Подгородное в ДНР

Минобороны России подтвердило освобождение населённого пункта Подгородное в ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отмечается, что Подгородное освобождено в результате успешных наступательных действий российских войск на Донецком направлении.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что российские войска освободили посёлок Подгородное в пригороде Артёмовска (Бахмута).

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