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16:02 (мск), источник: "Российская газета"

Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron на 70 тысяч рублей за песню с призывами к сепаратизму

Рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) оштрафовали на 70 тысяч рублей за публичные призывы в песнях к нарушению территориальной целостности России. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга со ссылкой на Октябрьский районный суд.

Источник: РИА "Новости"

Поводом для разбирательств стала песня рэпера под названием «Ойда», клип на песню был размещен на страницах артиста в соцсетях. По результатам экспертизы, проведенной Санкт-Петербургским государственным университетом, в ней обнаружены призывы к сепаратизму.

«Рассмотрев постановление прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, суд привлек виновное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее суд признал экстремистской песню Oxxxymiron «Последний звонок», в которой во время экспертизы обнаружили признаки публичного оправдания терроризма, а также пропаганду идей террора. Кроме того, рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей за то, что в одной из его видеозаписей была обнаружена информация, дискредитирующая Вооруженные силы РФ.

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