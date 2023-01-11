Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron на 70 тысяч рублей за песню с призывами к сепаратизму

Поводом для разбирательств стала песня рэпера под названием «Ойда», клип на песню был размещен на страницах артиста в соцсетях. По результатам экспертизы, проведенной Санкт-Петербургским государственным университетом, в ней обнаружены призывы к сепаратизму.
«Рассмотрев постановление прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, суд привлек виновное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Ранее суд признал экстремистской песню Oxxxymiron «Последний звонок», в которой во время экспертизы обнаружили признаки публичного оправдания терроризма, а также пропаганду идей террора. Кроме того, рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей за то, что в одной из его видеозаписей была обнаружена информация, дискредитирующая Вооруженные силы РФ.