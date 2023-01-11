Росавиация помогла пилотам иностранных рейсов во время сбоя в США

«Сегодня в период глобального сбоя руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», — говорится в сообщении.
Ранее в среду телеканал ABC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщил, что все авиарейсы в США отменили из-за сбоя в работе системы оповещения пилотов. Как отмечалось, речь идет о системе оповещения NOTAM, ответственной за рассылку в реальном времени данных об опасностях полета и ограничениях.
По данным системы отслеживания полетов FlightAware.com, в США было задержано около 760 рейсов, 91 — отменен.
Американские власти заявили об отсутствии признаков кибератак, которые могли привести к сбою. Его причины устанавливаются. Сейчас ведется работа по восстановлению системы.