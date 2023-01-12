В Донецке заявили о серьезном продвижении под Артемовском

«Артиллерия сегодня реально подавляет силы противника, на некоторых участках они даже из окопов вылезти не могут. Это сейчас проявляется и на Донецком направлении, количество обстрелов по городу уменьшилось. Это говорит о том, что наши войска начинают работать более эффективно. Поэтому у нас есть определенные продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение в районе Артемовска», — сказал он.
Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали с севера и юга Соледар, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды. В свою очередь, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, возможности для освобождения Артемовска кратно улучшились.
Соледар стратегически важен для Киева, так как находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.