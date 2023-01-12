Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса В России новый штамм не замечен, но им можно заразиться на популярных курортах
Фоторепортажи
10Пожар в ТЦ «Мега Химки»
13Лучшие снимки уходящего года
11:18 (мск), источник: © РИА Новости

В Донецке заявили о серьезном продвижении под Артемовском

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские войска серьезно продвинулись в районе Артемовска, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Артиллерия сегодня реально подавляет силы противника, на некоторых участках они даже из окопов вылезти не могут. Это сейчас проявляется и на Донецком направлении, количество обстрелов по городу уменьшилось. Это говорит о том, что наши войска начинают работать более эффективно. Поэтому у нас есть определенные продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение в районе Артемовска», — сказал он.

Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали с севера и юга Соледар, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды. В свою очередь, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, возможности для освобождения Артемовска кратно улучшились.

Соледар стратегически важен для Киева, так как находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Наконец стали действовать грамотно'. Что происходит в Соледаре
'Зеленский мечется': президенту Украины сообщили 'плохие новости' о России
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Донецке заявили о серьезном продвижении под Артемовском
В ДНР сообщили о возобновлении обстрела Донецка со стороны ВСУ
Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара
Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта