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13:49 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о полном взятии Соледара

Контроль над Соледаром позволит отрезать снабжение украинских войск в Артемовске (украинское название — Бахмут), заявили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Российские военные вечером 12 января взяли под полный контроль город Соледар в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Контроль над городом позволит отрезать снабжение украинских войск в Артемовске, заявили в министерстве. Там добавили, что за последние трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения.

«Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны», — заявили в министерстве.

Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и в 10 км севернее Артемовска (украинское название — Бахмут). Ожесточенные бои в районе последнего продолжались с начала декабря, Минобороны России сообщало о наступлении и взятии под контроль нескольких населенных пунктов. Украинский президент Владимир Зеленский называл соледарское направление одним из самых «горячих и болезненных» для украинских сил.

Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что взятие Соледара откроет для российских сил путь на Артемовск, Северск, Славянск и Краматорск.

Материал дополняется.

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