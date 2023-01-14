Российские силы задействовали в спецоперации новейший танк Т-90М «Прорыв»

«Заранее были подготовлены цели, даны координаты. По этим координатам четко отработали по приказу вышестоящего командования. Цели были поражены», — уточнил после выполнения боевой задачи командир танка Алексей.
По словам командира танка Руслана, за несколько месяцев применения Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя как надежная и удобная машина.
«Он усовершенствован — экипаж надежно защищен, командир танка, то есть я, сижу уже внутри, мне необязательно вылезать на улицу, перезаряжать (крупнокалиберный пулемет. — Прим. ред.)“Корд” и вести стрельбу — я все это делаю изнутри. Усовершенствованы приборы наблюдения, у меня есть панорама, я могу смотреть на 360 градусов и не надо крутить головой, все могу на компьютере увидеть», — рассказал военный.
Он также отметил возможность получать информацию от соседних танков, не выходя на связь.
«Просто пишу им координаты, подъезжаем туда и мы вместе работаем. У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток и он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел», — заявил командир.
Танкисты считают Т-90М «Прорыв» лучшим танком, применяемым во время спецоперации, подчеркивая, что он значительно превосходит технику ВСУ.
«Удары выдерживает за счет композитной брони и за счет маневренности можно уйти. Сетка нужна, чтобы при попадании снаряда заряд детонировал до касания основной брони. Этот танк намного мощнее и сильнее (западных аналогов. — Прим. ред.), он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою», — поделился своим мнением механик-водитель Денис.
Т-90М — один из самых современных танков в мире. Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое.
Ранее на этой неделе сообщалось, что «Уралвагонзавод» (в составе концерна УВЗ входит в «Ростех») поставил Министерству обороны очередную партию новейших танков Т-90М «Прорыв».