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09:48 (мск), источник: © РИА Новости

В Непале разбился самолет, на борту было более 70 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Самолет потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе в Непале, передает издание The Kathmandu Post.

Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

Представитель армии Кришна Бхандари позже сообщил, что погибли как минимум 16 человек.

«Мы ожидаем найти больше тел. Самолет разбился на куски», — сказал он агентству Рейтер.

Аэропорт закрыт, ведутся спасательные работы. Причины крушения выясняются.

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