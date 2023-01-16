Верховный суд запретил деятельность организации «М. К. У.»*

«Суд удовлетворил иск и признал международную организацию “Маньяки. Культ Убийств”* террористической», — сказали в пресс-службе.
Заседание прошло в закрытом от прессы режиме из-за грифа «секретно», который есть на материалах к иску.
По информации Генпрокуратуры РФ, движение было создано на Украине, основано на неонацистской идеологии с заявленной целью образовать «расово чистое государство». Ведет пропаганду в интернете, «направленную на формирование культа насилия, стимуляцию убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха».
Впервые о задержании сторонников «М. К. У.»* в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте 2021 года: 13 неонацистов взяли в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России — от Анапы до Читы.
Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от лидера «М. К. У.»* украинца Егора Краснова инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур. Краснов сейчас заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.
Впоследствии десятки сторонников этого движения задерживали и в других регионах России.
По статистике правоохранительных органов, в течение 2021−2022 годов в России было задержано более 60 участников «М. К. У.»*, планировавших нападения на российских общественных деятелей, журналистов, лиц неславянской внешности. Пресечено совершение 4 терактов. Осуждено 12 наиболее радикальных участников террористической организации.
По данным правоохранителей, с начала проведения российской специальной военной операции на Украине деятельность «М. К. У.»* была ориентирована на совершение диверсионных атак, поджоги военкоматов и массовые рассылки анонимных сообщений о «минировании» общественных мест и учебных заведений.
*Организация признана террористической и запрещена в России.