ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска, заявил Пушилин

«Что немаловажно, после того, как была взята под контроль станция Соль, то есть перерезаны основные пути снабжения Артемовска и Северска, та группировка, которая находится сейчас в укрепрайонах Северска, она рискует попасть в окружение. Ну и со снабжением сейчас, конечно же, на порядки хуже», — сказал он.
Пушилин также подчеркнул, что ситуация в Артемовске остается напряженной, но российские военные продвигаются.
В среду командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отметил, что сейчас бойцы «Вагнера» и подразделения Вооруженных сил блокируют город.
Об освобождении населенного пункта Соль сообщили сегодня в Минобороны. Это транспортный узел, расположенный к северо-западу от Соледара.
Операция российских войск по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января. Соледар имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.