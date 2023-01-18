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15:00 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска, заявил Пушилин

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Что немаловажно, после того, как была взята под контроль станция Соль, то есть перерезаны основные пути снабжения Артемовска и Северска, та группировка, которая находится сейчас в укрепрайонах Северска, она рискует попасть в окружение. Ну и со снабжением сейчас, конечно же, на порядки хуже», — сказал он.

Пушилин также подчеркнул, что ситуация в Артемовске остается напряженной, но российские военные продвигаются.

В среду командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отметил, что сейчас бойцы «Вагнера» и подразделения Вооруженных сил блокируют город.

Об освобождении населенного пункта Соль сообщили сегодня в Минобороны. Это транспортный узел, расположенный к северо-западу от Соледара.

Операция российских войск по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января. Соледар имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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