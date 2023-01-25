Российские силы продвинулись в Артемовске

По его словам, вблизи города продолжаются жесткие боестолкновения.
«Но подразделения, в частности “Вагнера”, в самом Артемовске продвигаются, бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником», — сказал он журналистам.
Временно исполняющий обязанности руководителя республики отметил, что взятие Соледара позволило уже сейчас перекрывать пути снабжения ВСУ и «в какой-то части брать под оперативный контроль» участки, с которых Киев наносил удары.
По оценке руководства ДНР, в последние дни ситуация в районе Артемовска близка к оперативному окружению. Как утверждается, у украинских войск осталась «буквально одна дорога», по которой «относительно безопасно» можно добраться до города. Накануне также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья, продвижении в районе населенного пункта Великая Новоселка.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.