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10:20 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В нескольких украинских регионах прогремели взрывы, сообщают местные СМИ.

Спецоперация на Украине

«Взрывы в Киевской и Днепропетровской областях», — указано в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Кроме того, сообщается о хлопках в Виннице и Одессе.

Другие украинские СМИ пишут, что взрывы связаны с работой противовоздушной обороны.

По информации «Клименко тайм», хлопки также прозвучали в Николаевской области.

В Николаеве, Кривом Роге и Одессе остановили электротранспорт. Как объяснили на коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», трамваи и троллейбусы в городе пока не ходят «из-за риска ракетного удара».

Воздушная тревога, объявленная по всей территории Украины, звучит уже около часа.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.

По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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