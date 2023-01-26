10:20 (мск), источник: © РИА Новости
СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В нескольких украинских регионах прогремели взрывы, сообщают местные СМИ.
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«Взрывы в Киевской и Днепропетровской областях», — указано в Telegram-канале издания «Страна.ua».
Кроме того, сообщается о хлопках в Виннице и Одессе.
Другие украинские СМИ пишут, что взрывы связаны с работой противовоздушной обороны.
По информации «Клименко тайм», хлопки также прозвучали в Николаевской области.
В Николаеве, Кривом Роге и Одессе остановили электротранспорт. Как объяснили на коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», трамваи и троллейбусы в городе пока не ходят «из-за риска ракетного удара».
Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.
По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.