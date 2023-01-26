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12:50 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР рассказали подробности штурма Угледара российскими силами

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Штурм Угледара осложнен большим количеством шахт со связанной подземной инфраструктурой, как это было в Мариуполе и Соледаре, заявил в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Под Угледаром сейчас идут жестокие бои, прямо сейчас войска занимают новые позиции на подступах к городу, и бои идут уже на окраинах города. В городе в наличии подземная инфраструктура, там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой, это усложнит штурмовые мероприятия точно также, примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

«Противник за время подхода к городу за последние недели предпринимал отчаянные попытки использовать авиацию для того, чтобы отбросить нас с этих рубежей. Ничего у них не вышло, они при этом теряли технику и людей», — добавил Гагин.

«ВСУ, находящиеся в самом Угледаре, это разрозненные части, которые собраны туда достаточно хаотично. Их там достаточно много, но самая большая проблема у них там — это отсутствие коммуникации и какой-то согласованности действий», — уточнил Гагин.

Ранее в четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.

Минобороны РФ в своих ежедневных сводках в последний раз сообщало об уничтожении украинской авиации в районе Угледара 20 декабря — был сбит самолет Су-25.

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